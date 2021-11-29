Sakatlıklar nedeniyle tatil edildi

Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakaya 9 kişi çıkan Yenifakılı Gençlikspor’da 4 oyuncu sakatlık yaşayınca müsabaka hakemi Dursun Zeyret tarafından tatil edildi. Müsabakaya hızlı başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aramaya başladı. Rakibi karşısında 2-0 öne geçen Yozgat Belediyesi Bozokspor ataklarını sıklaştırdığı anda müsabakanın 25’inci dakikasında konuk ekip Yenifakılı Gençlikspor oyuncuları sakatlıklar yaşadı. Sahada Yenifakılı Gençlikspor 6 oyuncunun altına düşünce müsabaka hakemi Dursun Zeyrek kurallar gereği maçı tatil etti. Müsabaka ile ilgili kararı ise Tertip Komitesi verecek.