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Sakatlıklar nedeniyle tatil edildi

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yenifakılı Gençlikspor arasında oynanan müsabaka sakatlıklar nedeniyle tatil edildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:23
Sakatlıklar nedeniyle tatil edildi

Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakaya 9 kişi çıkan Yenifakılı Gençlikspor’da 4 oyuncu sakatlık yaşayınca müsabaka hakemi Dursun Zeyret tarafından tatil edildi. Müsabakaya hızlı başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aramaya başladı. Rakibi karşısında 2-0 öne geçen Yozgat Belediyesi Bozokspor ataklarını sıklaştırdığı anda müsabakanın 25’inci dakikasında konuk ekip Yenifakılı Gençlikspor oyuncuları sakatlıklar yaşadı. Sahada Yenifakılı Gençlikspor 6 oyuncunun altına düşünce müsabaka hakemi Dursun Zeyrek kurallar gereği maçı tatil etti. Müsabaka ile ilgili kararı ise Tertip Komitesi verecek.

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