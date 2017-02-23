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Sakatlar iyileşti

23 Şubat 2017 Perşembe 06:01
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 19’uncu haftasında namağlup lider Beşiktaş Mogaz’ı konuk edecek olan temsilcimiz Yozgat Bozokspor’da sakatlıkları süren Dukiç, Cavit ve Yakup’un tedavileri devam ediyor.

Sakatlar iyileşti
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde haftanın maçı Yozgat’ta oynanacak. Ligin namağlup lideri Beşiktaş Mogaz’ı konuk edecek olan temsilcimiz Yozgat Bozokspor, hazırlıklarını Ankara’da sürdürüyor. Kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları süren Dukiç, Cavit ve Yakup’un tedavileri devam ediyor. Aziziye Belediyesi Termalspor maçında riske edilmeyen sakat oyuncular Beşiktaş Mogaz maçında forma giyecekler.
Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Pazar günü 13.00’de başlayacak karşılamanın hakemleri de açıklandı. Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada kritik maçı Ankara bölgesinden İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker yönetecek. Ankara bölgesinden İzzet Karabulut’un gözlemci olarak görev yapacağı maç canlı ekranlara gelecek.

TAKIM ANKARA’DA
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Termal maçında sakat oyuncuların eksikliğini hissettiklerini belirterek, Beşiktaş Mogaz maçına tam kadro çıkmak istediklerini söyledi. Beşiktaş Mogaz’ın yenilmeyecek bir takım olmadığını aktaran Doğan, iyi mücadele ve taraftar desteğinin gerektiğini ifade etti. Doğan, hazırlıklarını devam ettiğini ifade ederek,  takımın yarın Yozgat’a geleceğini kaydetti. Pazar günü Yozgat’ta bir şölen yaşamak istediklerinin aktaran Doğan, bu yönde hazırlık yaptıklarında değindi.

MORALLER YÜKSEK
Antrenör Rıfat Şahin nezaretinde Cebeci Spor Salonu’na çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı takımda moraller oldukça yüksek. Beşiktaş Mogaz maçına özel hazırlanan kırmızı siyahlıların antrenörü Şahin, Pazar günü taraftarlarla bütünleşerek zorlu maçtan puan çıkarmak istediklerini vurguladı.

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