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Sakatlar iyileşiyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un Kilis Belediyespor ile oynadığı müsabakada sakatlanan Burak’ın durumunun iyi olduğu, Ali Yıldırım’ın ise durumunun bu gün netlik kazanacağı bildirildi.

Sakatlar iyileşiyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un Kilis Belediyespor ile oynadığı müsabakada sakatlanan Burak’ın durumunun iyi olduğu, Ali Yıldırım’ın ise durumunun bu gün netlik kazanacağı bildirildi.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Sakatlar iyileşiyor

Yozgatspor masörü Tevfik Yeşilkaya, Kilis Belediyespor ile oynadıkları müsabakada Mert ile çarpışan Burak’ın yapılan ilk müdahalesinin ardından müsabakaya devam ettiğini hatırlattı. Müsabaka sonrasında tecrübeli oyuncunun hastaneye kaldırıldığını söyleyen Yeşilkaya, ‘’Hastanede Burak’ın kaşına 6 dikiş atıldı. Dün Yozgat’a gelen Burak’ın durumu şuanda çok iye takımla birlikte antrenmanlara başladı. Teknik direktör Aydın Yavuz’un taktiri doğrultusunda da Belen Belediyespor ile oynayacağımız müsabakada görev alabilir. Forvet oyuncusu Ali Yıldırım’da Kilis Belediyespor ile oynanan müsabakada sakatlandı. Ayağında esneme bulunan Ali Yıldırım’ın bu gün yapılacak olan kontrolü sonrasında Belen Belediyespor müsabakasında oynayıp oyamayacağı netlik kazanacak’’ dedi.

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