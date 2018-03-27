Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116420
ALTIN
172.593
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6424
EURO
4.9482

Sakat sakat oynadı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor da başarılı defans oyuncusu Burak Kilis Belediyespor müsabakasını sakat sakat tamamladı.

Sakat sakat oynadı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor da başarılı defans oyuncusu Burak Kilis Belediyespor müsabakasını sakat sakat tamamladı.

27 Mart 2018 Salı 07:00
26 Okunma
Sakat sakat oynadı

Önceki gün deplasmanda Kilis Belediyespor ile oynanan müsabakanın ilk dakikalarında Mert ile çarpışan başarılı defans oyuncusu Burak’ın kaşı açılmıştı. Yaklaşık 5 dakika saha ortasında müdahale edilen ve kafası bandajlanan Burak 90 dakikayı kafasında bandaj ile tamamladı. Müsabaka sonrasında hastaneye kaldırılan Burak’ın kaşı açıldığı ve dikiş atıldığı öğrenildi. Çarşamba günü Yozgat’a gelecek olan tecrübeli oyuncunun Belen Belediyespor müsabakasında oynayıp oynamayacağı yapılan kontrolleri sonrasında netlik kazanacak. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BU SEFER OLMADI
BU SEFER OLMADI
Yenifakılı Gençlik hazır
Yenifakılı Gençlik hazır
HAKEM SAYISI ARTTI
HAKEM SAYISI ARTTI
Erteleme yarın
Erteleme yarın
GEREKEN YAPILDI
GEREKEN YAPILDI
YOZGATSPOR’A 2 GÜN iZiN
YOZGATSPOR’A 2 GÜN iZiN

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim