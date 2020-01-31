Sakat olan Aytaç dinleniyor

Ligin ikinci yarısı ile birlikte sakatlanan, daha sonra ise sakatlığını atlattıktan sonra ağır bir şekilde rahatsızlanan başarılı Aytaç Deniz’in bu hafta sonu oynanacak olan Nazilli Belediyespor müsabakasında oynayıp oynamayacağının maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi. Yozgatspor’dan yapılan açıklamada ‘’Oyuncumuz Aytaç Deniz'in geçirmiş olduğu ağır solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle istirahat ve tedavi süreci devam etmektedir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde çalışmalarımıza ve antrenmanlara katılacaktır’’ denildi.