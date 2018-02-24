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Sakarya hazırlıkları tamam

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, bugün Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Sakarya hazırlıkları tamam

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, bugün Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

24 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Sakarya hazırlıkları tamam

 Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bugün Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin ligin alt sıralarından bulunmasına karşılık iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu dile getiren genç Antrenör, ‘’Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya tam kadro iyi bir şekilde hazırlandık. Rakibimizi yenebilecek güce sahibiz ve bugün Yozgat’tan onları eli boş göndereceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyespor’un şuanda ligde bulunduğu konum bizi ilgilendirmiyor. Kesinlikle rakibimizi küçümsemiyoruz. Sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yaparak galip gelmeye çalışacağız. Oyuncularıma rehavete kapılmamaları noktasında uyarılarda bulunuyorum. Umarım iyi bir oyun ile rakibimizi yenerek yolumuza devam ederiz’’ dedi. 

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