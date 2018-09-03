Şahin yeniden başkan

Şahin kurucu başkanlığını yaptığı Cadde Taraftarlar Derneği'nde ki başkanlık görevini kendi isteğiyle daha önce genç kardeşlerine bırakma kararı aldığını ve şimdi de Yozgatspor için yeniden dernek başkanı olduğunu söyledi. Bu zaman zarfı içerisinde Cadde Taraftarlar Derneği'ni görevi devralan arkadaşlarına ellerinden geldiğince daha iyi bir noktaya getirmeye çalıştıklarını dile getiren Şahin, ‘’Deplasmanda yada iç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Yozgatspor taraftarı olarak her zaman takımımızın arkasında durduk. Gün geldi kızdık protesto ettik, gün geldi en kötü zamanda gırtlağımız yırtılırcasına tezahürat ederek desteğimizi verdik. Yozgatspor, tüm Yozgat Halkı'nın ortak paydası ve takımıdır. Gerginliğin ve ayrışmanın yaşandığı son zamanlarda, yeniden birlikte olmak ve özlediğimiz Yozgatspor'u yeniden canlandırmak için beraber hareket etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Yozgatsporsuz taraftar, taraftarsız Yozgatspor olmaz diyerek tüm taraftarlarımızı birlik olmaya ve şehrinin takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. Biliyorum ki Yozgat halkı ve Yozgatspor taraftarı takımın başarısı için yanımızda olacaktır. Bulunduğumuz lig bizlere yakışmıyor. Bir üst lige çıkmak içinse birlik olma zamanı gelmiştir. Bu görüşle şahsım Bahadır Şahin olarak bir süre önce genç arkadaşlarımıza bırakmış olduğum Cadde Taraftarlar Derneği Başkanlığı görevimi yaptığımız son toplantı ile yeniden devralmış bulunmaktayım. Şampiyon Yozgatspor sloganı ve gayesi ile yola çıktığımız bu sezonda Cenab-ı Hak bizleri mahcup etmesin’’ dedi.