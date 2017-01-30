Sahanın azizliği: 1-1

Kayseri'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle sahanın karla kaplı olmasına rağmen karşılaşmanın Konya bölgesi hakemleri müsabakanın oynanmasında herhangi bir sorun olmadığını söylemesi sonucunda ayakta durmakta zorlanan her iki takımında oyuncuları buna rağmen kıran kırana mücadelesinde sahadan puanları bölüşerek ayrıldılar.

Sahanın buz pistinden farksız olmamasına rağmen elinden gelen mücadeleyi gösteren Yozgatspor 16'ıncı dakikada Mustafa Özkaya ile net bir penaltı pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısına ev sahibi Şekerspor, bariz el olan pozisyon sonucunda attığı golle öne geçti fakat ev sahibinin gol sevinci yalnızca 3 dakika sürdü. 54'te Yozgatspor'da sahneye çıkan Muhammed Mustafa Doğan'ın serbest vuruşta kaleye gönderdiği enfes füzesi ile beraberliği erken yakaladı ve zor zeminde iki takımda sonraki dakikalarda gol pozisyonuna girmekte zorlanınca karşılaşma atılan karşılıklı birer gol sonunda 1-1 eşitlikle sona erdi.