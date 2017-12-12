-Sahadan çekilen çekilene

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligde ikinci yarının başlamasıyla birlikte statlarının açıldığını ve tüm maçlarını kendi evlerinde oynamaya başladıklarını belirtti. Yaklaşık 4 sezondur tüm maçlarını deplasmanda oynayan ve buna rağmen oldukça başarılı maçlar çıkardıklarını ifade eden Arslan “Bu sene kasım ayında stadımız tamamlandı. Bundan böyle maçlarımızı kendi evimizde oynayacağımızı düşünürken, daha ilk maçımızda ligin güçlü ekiplerinden ve şampiyonluk mücadelesi veren Yerköy Köselispor maçın ikinci yarısının başlarında durum 3-0 olunca, sahadan çekildiler. İkinci maçımızda ise Boğazlıyan Sağlıkspor ile oynayacaktık. Maç başladı 9. Dakikada durum 3-0 olunca onlarda sahadan kaçtı. Bu hafta Çayıralan Esnafspor geldi. Zaten 9 kişi gelmişlerdi, onların da sahadan çekilecekleri belliydi. Maçın 15. Dakikasında durum 5-0 olunca, onlarda sahadan çekildi. Biz bu oyuncularımıza maç başı para veriyoruz. Her hafta aynı durumu yaşamaktan bıktık. Oyuncularımız bunların yüzünden oynayacak takım bulamıyor. Ya hiç gelmesinler, ya da gelince adam gibi sahaya çıkıp mücadele etsinler. Taraftarlarımız Pazar günlerini iple çekiyor. Buraya kadar gelip 10 dakika sonra evlerine dönmek zorunda kalıyorlar ve haklı olarak isyan ediyorlar. Buna bir önlem alınmalı, bunun bir yaptırımı olmalı. Bu durum Yozgat’ta futbolun nerelere gittiğinin bir göstergesidir” diye konuştu.

A Grubunda Akdağmadenispor-Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 5-2 yendi. Boğazlıyan Sağlıkspor ile Yozgat SHÇEKspor 2-2’lik skorla punları paylaştı. Yozgat Çamlıkspor-Sarıkaya Belediyespor’u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. B Grubunda ise, Lider Şefaatlispor, Yozgat deplasmanında Yemenoğlu Yozgatspor ile 2-2 berabere kalınca, koltuğunu Yerköyspor’u 1-0 yenen Yozgat İl Özel İdarespor’a bıraktı. Sorgun Gençlikspor-Paşaköy Gençlikspor arasındaki müsabaka 5-2 devam ederken yarıda kaldı. Boğazlıyan Şekerspor-Saraykentspor ile 4-4 berabere kaldı.