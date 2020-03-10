Sahada temizlik zamanı

Yozgat Birinci ve İkinci Amatör Küme Futbol Ligi ile birlikte altyapı müsabakalarının da oynandığı Yozgat Bozok Üniversitesi Sentetik Futbol sahasının içi, dışı ve soyunma odaları pislik içerisindeydi. Üniversite sahasının temizlenmesi yönünde İkinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından SHÇEKspor’un Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy’un gündeme taşımasının ve diğer kulüplerinde şikayetçi olmaları sonrasında Yozgat Futbol İl Temsilciliği tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Yozgat Bozok stadı dış sahasının halılarının değiştirilmesinden dolayı müsabakaları Yozgat Bozok Üniversitesi Sentetik Futbol sahasında oynadıklarını hatırlattı. Bozok Üniversitesi ile yaptıkları görüşmeler ve resmi yazışmalar sonrasında sahanın Amatör Futbol müsabakalarına tahsis edildiğini söyleyen Karakoç, ‘’Hem futbol müsabakalarımız bu sahada oynanıyor, hem de takımlarımız bu sahada antrenman yapıyor. İster istemez sahanın yoğunluğundan dolayı da hem saha için, hem dışı hem de soyunma odaları kirleniyor. Biz Futbol İl Temsilciği olarak sahada zaten temizlik çalışması yapacaktır. Yoğunluktan dolayı bu hafta sonu yapabildik. Aslında temizlik çalışması Futbol İl Temsilciliğinin görevi değil. Ama biz bunu kendimize görev atlettik ve sahanın temizliğini yaptırdık. Benim bu sahayı kullanın arkadaşlardan ricam ise çöplerini antrenman ve müsabaka sonrasında toplasınlar. Temizliğini yaptığımız pislikleri yüzde 80’i pet şişe ve su bardağı. Ayrıca üniversitesi sanasında kar temizliğini de yaptık’’ dedi.