Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103524
ALTIN
329.512
DOLAR
6.1157
STERLİN
8.0368
EURO
6.9875

Sahada temizlik zamanı

YOZGAT Futbol İl Temsilciliği tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi sentetik futbol sahasında mıntıka temizliği yaptırdı.

10 Mart 2020 Salı 03:34
Sahada temizlik zamanı

 Yozgat Birinci ve İkinci Amatör Küme Futbol Ligi ile birlikte altyapı müsabakalarının da oynandığı Yozgat Bozok Üniversitesi Sentetik Futbol sahasının içi, dışı ve soyunma odaları pislik içerisindeydi. Üniversite sahasının temizlenmesi yönünde İkinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından SHÇEKspor’un Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy’un gündeme taşımasının ve diğer kulüplerinde şikayetçi olmaları sonrasında Yozgat Futbol İl Temsilciliği tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Yozgat Bozok stadı dış sahasının halılarının değiştirilmesinden dolayı müsabakaları Yozgat Bozok Üniversitesi Sentetik Futbol sahasında oynadıklarını hatırlattı. Bozok Üniversitesi ile yaptıkları görüşmeler ve resmi yazışmalar sonrasında sahanın Amatör Futbol müsabakalarına tahsis edildiğini söyleyen Karakoç, ‘’Hem futbol müsabakalarımız bu sahada oynanıyor, hem de takımlarımız bu sahada antrenman yapıyor. İster istemez sahanın yoğunluğundan dolayı da hem saha için, hem dışı hem de soyunma odaları kirleniyor. Biz Futbol İl Temsilciği olarak sahada zaten temizlik çalışması yapacaktır. Yoğunluktan dolayı bu hafta sonu yapabildik. Aslında temizlik çalışması Futbol İl Temsilciliğinin görevi değil. Ama biz bunu kendimize görev atlettik ve sahanın temizliğini yaptırdık. Benim bu sahayı kullanın arkadaşlardan ricam ise çöplerini antrenman ve müsabaka sonrasında toplasınlar. Temizliğini yaptığımız pislikleri yüzde 80’i pet şişe ve su bardağı. Ayrıca üniversitesi sanasında kar temizliğini de yaptık’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sahada Temizlik Zamanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZORU BAŞARDIK
ZORU BAŞARDIK
Taraftarlardan anlamlı ORGANiZASYON
Taraftarlardan anlamlı ORGANiZASYON
Kuşak sınavı yapıldı
Kuşak sınavı yapıldı
Mert Efe’den altın madalya
Mert Efe’den altın madalya
YOZGATSPOR NE DiYORSA O
YOZGATSPOR NE DiYORSA O
Şehitlere saygı
Şehitlere saygı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim