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SAHADA ADALET YOK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Asbaşkan Ahmet Akgün, ligin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için federasyonun özellikle zirve mücadelesi veren takımları yakın takibe alması gerektiğini söyledi.

SAHADA ADALET YOK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Asbaşkan Ahmet Akgün, ligin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için federasyonun özellikle zirve mücadelesi veren takımları yakın takibe alması gerektiğini söyledi.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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SAHADA ADALET YOK!

-Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, ligin sağlıklı yürüyebilmesi için federasyonu göreve çağırdı...
Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Ahmet Akgün, bu saatten sonra sadece futbol saha üzerinde oynanamayacağı, rakiplerinin hiçbir şekilde rahat durmayacağını çok net bir şekilde gördüklerini ileri sürdü. Aldıkları duyumların da hiçbir şekilde kendilerini menün etmediğini dile getiren Akgün, ‘’Bundan sonraki süreçte federasyon ile de gerekli görüşmeleri yapacağız, ona göre de zaten takviye isteyeceğiz. Adil bir maç istiyoruz. Adil bir yönetim istiyoruz, adil bir futbol istiyoruz. Biz futbolun şereflisinden yanayız. Ama maalesef sahada şuanda futbol dışında her şeyi görebiliyorsunuz. Teşvik söylentileri havada uçuşuyor. Bunlar doğru şeyler değil. Daha önceleri kendileri birçok konuda açıklama yaptılar ama insan kendinde ne eksikse en çok onu konuşurmuş derler. Demek ki bu yüzden konuşuluyormuş, bunu da çok net bir şekilde gördük. Biz öncesinde de almış olduğumuz birçok duyum vardı ama sezon başından bu tarafa hiçbir şekilde bu konuları dile getirmemiştik. Canımıza tak dedi. İnşallah bundan sonraki süreçte de gözlerimiz hep bunun üzerinde olacak. Takipçisi olacağız bu işlerin ve federasyona da gerekli bilgi ve şikayetleri bildireceğiz’’ diye konuştu

FUTBOL ADALETİ İSTİYORUZ

Kendilerinin futbol adaleti istediklerine vurgu yapan Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, ligde herhangi bir iddiası kalmayan rakip takımların, kendilerine karşı verdikleri mücadelenin diğer takımlara karşı onda birisinin dahi verilmediğini, bunun da adil bir durum olmadığının altını çizerek, federasyonu göreve davet etti.  Hiçbir takımdan himmet beklemediklerini, her takımın onurlu bir mücadele vermesinden yana olduklarının altını çizen Akgün, ‘’Bize karşı sahada verilen mücadeleden dolayı memnuniyetsizliğimizi dile getirmiyoruz. Bazı rakip takımların saha dışı oyunları ile ilgili ortaya atılan duyumlardan rahatsızız. Kayseri Şekerspor’un bize karşı verdiği mücadeleyi başka rakiplerimize karşı oynamadığını çok net bir şekilde gördük ve izledik. Kamera kayıtları var. Lakayt gayri resmi bir maç müsabakası oynuyorlar. Hiçbir mücadele yok. Onun için de bunları çok net ve bariz bir şekilde görüyoruz. Talas’ın ve diğer kulüplerin bize karşı oynanan futbolun diğer rakiplerimiz karşısında da aynı şekilde oynanmasını arzu ediyoruz’’ diye konuştu.

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