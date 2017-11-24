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-Saha temizlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un antrenman yaptığı kulüp binası önündeki sahada kar temizliği yapılmaya başlandı.

-Saha temizlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un antrenman yaptığı kulüp binası önündeki sahada kar temizliği yapılmaya başlandı.

24 Kasım 2017 Cuma 07:05
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-Saha temizlendi

Yozgat’ta Çarşamba günü etkisini gösteren ve her yeri beyaza bulayan kar yağışı sonrasında Yozgatspor’un antrenman yaptığı sahada da karla dolu.
Çarşamba ve Perşembe günü kar üzerinde antrenman yapan kırmızı siyahlıların sahası karın kesilmesi ile birlikte dün temizlendi.

Son Güncelleme: 23.11.2017 19:45
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