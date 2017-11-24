-Saha temizlendi

Yozgat’ta Çarşamba günü etkisini gösteren ve her yeri beyaza bulayan kar yağışı sonrasında Yozgatspor’un antrenman yaptığı sahada da karla dolu.

Çarşamba ve Perşembe günü kar üzerinde antrenman yapan kırmızı siyahlıların sahası karın kesilmesi ile birlikte dün temizlendi.