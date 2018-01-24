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Saha Komiserlerine yeni isim

FUTBOL Saha Komiserleri Derneğinin adı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun isteği üzerine başına ‘Türkiye’ ismi eklenerek Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği olarak değiştirildi.

Saha Komiserlerine yeni isim

FUTBOL Saha Komiserleri Derneğinin adı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun isteği üzerine başına ‘Türkiye’ ismi eklenerek Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği olarak değiştirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Saha Komiserlerine yeni isim

Türkiye Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şube Başkanı Selami Mete, isim değişikliğinin, dernek başkanı Hüseyin Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla, Yol-İş Sendikasının Kızılay'daki merkezinde yapılan toplantı ile gerçekleştirildiğini söyledi.
Türkiye kelimesinin, derneklerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildiğini dile getiren Mete, yaptığı açıklamada,
‘’Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen ve "Futbol Saha Komiserleri Talimatı" gereğince Türkiye’de oynanan Amatör ve profesyonel futbol müsabakalarında 50 yıllık geçmişe sahip, 18 yıldır dernek çatısı altında, özellikle amatör müsabakalarda sembolik bir ücretle yağmur, çamur, kar, kış demeden büyük fedakarlıklarla görev yapan, üyelerine her yıl akademik eğitimlerle çağdaş seviyelere ulaşan, sporda şiddetin ve küfrün önlenmesi için çaba harcayan, saha içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin alan, müsabaka öncesi, devamı ve sonrası müsabaka organizasyonu yapan, 62 ilde şubesi bulunan Futbol Saha Komiserleri Derneğine, “Türkiye” kelimesinin İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun onayı ile Derneğimize verilmekle. 2 Ocak tarihi itibariyle de “Türkiye Futbol Saha Komiserleri” olarak faaliyet ve futbola hizmet etmeye devam etmektedir. Bize verilen bu tarihi onur nedeniyle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımızı sunarız’’ dedi.

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