Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şubesinden yapılan açıklamada Amatör ve Profesyonel müsabakalarda görevlendirilmek üzere en az leşe mezunu 25 yaş üzeri bay ve bayan için Saha Komiserleri Aday Kursu açacakları bildirildi. 25-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kursa müracaat etmek isteyenlerin Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şubesi Başkan vekili Yusuf Arslan’a yapılacağı belirtildi.

