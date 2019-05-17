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Saha komiserleri aday kursu

TÜRKİYE Futbol Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şubesi tarafından Saha komiserleri aday kursu açılacak.

Saha komiserleri aday kursu

TÜRKİYE Futbol Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şubesi tarafından Saha komiserleri aday kursu açılacak.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Saha komiserleri aday kursu

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şubesinden yapılan açıklamada Amatör ve Profesyonel müsabakalarda görevlendirilmek üzere en az leşe mezunu 25 yaş üzeri bay ve bayan için Saha Komiserleri Aday Kursu açacakları bildirildi. 25-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kursa müracaat etmek isteyenlerin Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Yozgat Şubesi Başkan vekili Yusuf Arslan’a yapılacağı belirtildi.

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