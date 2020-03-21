Saha hazır oldu ama!

Yozgat’ı son günlerde etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında stat zemini karla kaplandı. Yozgatspor’un Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın taktik antrenmanlarını yapması ve Pazar günü oynanacak olan müsabakaya hazır hale getirilmesi için statta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından hummalı bir çalışma yapıldı. Bozok stadı tamamen kardan temizlenerek Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak olan müsabaka öncesinde hazır hale getirilmişti. Ancak önceki günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tüm ligleri ertelendiğini duyurmasının ardından statta temizlik çalışmaları da durduruldu.