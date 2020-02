Sağlıkspor'a belediye desteği

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bir çok alanda olduğu gibi bu sefer de spora destek vererek, ‘’Çocuklarımızın derslerdeki başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de aktif şekilde yürütebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için desteklerimize devam edeceğiz’’ dedi. Coşar, Belediye hizmetlerinin yanı sıra sanattan-kültüre, kültürden-eğitime, eğitimden-spora her alanda hizmet veren Boğazlıyan Belediyesinin, Boğazlıyan'ın İkinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubundaki temsilcisi Boğazlıyan Sağlıkspor'u bünyesine kattıklarını duyurdu. Yıllardır ekonomik zorluklarla ayakta kalmaya çalışan Boğazlıyan Sağlıkspor'da beklenen oldu ve isim değişikliği ile Boğazlıyan Belediyesi bünyesine katıldı. Boğazlıyan Sağlıkspor Yöneticisi Bülent Uçar, Boğazlıyan Belediyesi'nin Sağlıkspor'a sahip çıkmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'a teşekkür etti. Sporun önemine değinen Uçar, yaptığı açıklamada, ‘’Yıllardır Boğazlıyan Sağlıkspor Kulübü olarak maddi anlamda her yıl sıkıntılar yaşadık. Bizim buradaki tek amacımız Boğazlıyan gençliğine sahip çıkmak onları, Türk futboluna kazandırmaktı. Bunun içinde birilerinin bu kulübün elinden tutup maddi-manevi destek olması gerekiyordu. Sağ olsun kıymetli Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar bizlere sahip çıktı’’ diye konuştu. Yeni sezonun bu hafta başlayacağını da hatırlatan Uçar, ‘’İnşallah bu sezon oynayacağımız maçlarda galip gelir ve bizlere emeği geçen herkese vefamızı ödemiş oluruz’’ şeklinde konuştu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise ‘’Boğazlıyan’ın gençlerine güvenen, inanan ve destekleyen bir Belediye Başkanlığı var. Bizler her zaman yarınlarımızın sahibi pırıl pırıl gençlerimizin yanındayız. Her insanın hayatında spor olmalıdır. Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla ilgilenmeleri ve yaşam biçimi haline getirerek profesyonel adımlar atmaları önemlidir. Biz Boğazlıyan Belediyesi olarak, her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Bunu hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Çocuklarımızın derslerdeki başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de aktif şekilde yürütebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için desteklerimize devam edeceğiz’’ diye görüş bildirdi.