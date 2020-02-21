Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115642
ALTIN
317.817
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8654
EURO
6.5856

Sağlıkspor'a belediye desteği

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Boğazlıyan Sağlıkspor’a Boğazlıyan Belediyesinden destek geldi.

21 Şubat 2020 Cuma 03:58
Sağlıkspor'a belediye desteği

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bir çok alanda olduğu gibi bu sefer de spora destek vererek, ‘’Çocuklarımızın derslerdeki başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de aktif şekilde yürütebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için desteklerimize devam edeceğiz’’ dedi. Coşar, Belediye hizmetlerinin yanı sıra sanattan-kültüre, kültürden-eğitime, eğitimden-spora her alanda hizmet veren Boğazlıyan Belediyesinin, Boğazlıyan'ın İkinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubundaki temsilcisi Boğazlıyan Sağlıkspor'u bünyesine kattıklarını duyurdu. Yıllardır ekonomik zorluklarla ayakta kalmaya çalışan Boğazlıyan Sağlıkspor'da beklenen oldu ve isim değişikliği ile Boğazlıyan Belediyesi bünyesine katıldı.  Boğazlıyan Sağlıkspor Yöneticisi Bülent Uçar, Boğazlıyan Belediyesi'nin Sağlıkspor'a sahip çıkmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'a teşekkür etti. Sporun önemine değinen Uçar, yaptığı açıklamada, ‘’Yıllardır Boğazlıyan Sağlıkspor Kulübü olarak maddi anlamda her yıl sıkıntılar yaşadık. Bizim buradaki tek amacımız Boğazlıyan gençliğine sahip çıkmak onları, Türk futboluna kazandırmaktı. Bunun içinde birilerinin bu kulübün elinden tutup maddi-manevi destek olması gerekiyordu. Sağ olsun kıymetli Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar bizlere sahip çıktı’’ diye konuştu. Yeni sezonun bu hafta başlayacağını da hatırlatan Uçar, ‘’İnşallah bu sezon oynayacağımız maçlarda galip gelir ve bizlere emeği geçen herkese vefamızı ödemiş oluruz’’ şeklinde konuştu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise ‘’Boğazlıyan’ın gençlerine güvenen, inanan ve destekleyen bir Belediye Başkanlığı var. Bizler her zaman yarınlarımızın sahibi pırıl pırıl gençlerimizin yanındayız. Her insanın hayatında spor olmalıdır. Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla ilgilenmeleri ve yaşam biçimi haline getirerek profesyonel adımlar atmaları önemlidir. Biz Boğazlıyan Belediyesi olarak, her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Bunu hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Çocuklarımızın derslerdeki başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de aktif şekilde yürütebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için desteklerimize devam edeceğiz’’ diye görüş bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlıkspora Belediye Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENGELLiLERDEN DAVET
ENGELLiLERDEN DAVET
Masa tenisinde TOKİ farkı
Masa tenisinde TOKİ farkı
HER MAÇ FiNAL
HER MAÇ FiNAL
Yozgatspor'da Kaptan Uğur'un acı günü
Yozgatspor'da Kaptan Uğur'un acı günü
AYÇ Potada göz dolduruyor
AYÇ Potada göz dolduruyor
Başarılı sporcuyu kabul ettiler
Başarılı sporcuyu kabul ettiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim