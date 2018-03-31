Yozgat’ta dün oynanan Yıldız erkek ve kızlar Hentbol final müsabakalarında sahada sağlıkçının olmaması izleyenlere sağlıksız final dedirtti. Büyük bir şans eseri iki final müsabakasında da sporcular sakatlık yaşamazken, sağlıkçıların neden bu müsabakalara gelmediği ise merak konusu oldu. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personellerin görev yerlerinde olmaması sakatlık durumunda sporculara müdahaleyi kimin edeceği konusunda kafaları karıştırıyor. Bir çok müsabakada sağlıkçının bulunmaması gerekli kurumun sağlıkçı görevlendirmediği yönünde algılara neden oluyor.