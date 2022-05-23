Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Yeşilay'ın geleneksel olarak düzenlediği ve Yozgat'ta da yapılan bisiklet turuna katılanlar, bağımlılıktan uzak sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:45
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Spor Vadisinde buluşan bisiklet severler, bağımlılıktan uzak sağlıklı yaşam için Cumhuriyet Meydanı’na kadar pedal çevirdiler. Ülkenin birçok yerinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na Yozgat'tan da vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, bağımlılıkla mücadelede çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Başkan Ertürk, “Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyoruz. Geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşıyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Sigara bağımlılığı nedeniyle birçok sağlık problemleri yaşadığını söyleyen vatandaşlardan Hanifi Budak ise 5 yıl önce sigarayı bırakarak spora başladığını söyledi. Budak, “Sigarayı bırakmamla beraber spora akabinde de bisiklet sürmeye başladım. Son 3 yıldır düzenli bisiklet sürüyorum, turlara katılıyorum. Sağlıklı yaşam için sporla iç içe yaşamaya gayret ediyorum.” şeklinde konuştu. •İHA•
 

Son Güncelleme: 22.05.2022 14:46
Anahtar Kelimeler:
Sağlıklı Yaşam Için Pedal çevirdiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kick-Boksta tarih yazdık
Kick-Boksta tarih yazdık
Sezonu galibiyet ile tamamladı
Sezonu galibiyet ile tamamladı
Yeşilay’dan ‘Bisiklet Turu’
Yeşilay’dan ‘Bisiklet Turu’
Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
Rehabilitasyon merkezine ziyaret
Rehabilitasyon merkezine ziyaret
Müsabakalar Yozgat’ta
Müsabakalar Yozgat’ta
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim