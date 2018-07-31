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Sağlıklı yaşam için koşuyorlar

YOZGAT’ta yaşları 35 ile 66 arasında değişen ‘Seher Vakti Spor Ekibi’ üyeleri 22 yıldır aralıksız sağlıklı yaşama adım atıyor.  

Sağlıklı yaşam için koşuyorlar

YOZGAT’ta yaşları 35 ile 66 arasında değişen ‘Seher Vakti Spor Ekibi’ üyeleri 22 yıldır aralıksız sağlıklı yaşama adım atıyor.  

31 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Sağlıklı yaşam için koşuyorlar

Yozgat’ta ‘Seher Vakti Spor Ekibi’ üyeleri tam 22 yıldır güne spor yaparak başlıyor. Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda toplanan ve ‘ekip çavuşu’ Osman İçme tarafından her sabah alınan yoklamanın ardından spora başlayan Seher Vakti Spor Ekibi üyeleri, bol oksijenli Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda 1 saat boyunca yürüyüş ve kültürfizik hareketleri yapıyor. Çevre dostu grup daha sonra milli parkta çevre temizliği yaparak işlerine gitmek için dağılıyor. Seher Vakti Spor Ekibinde milletvekilinden belediye başkanına, daire müdürlerinden memura, gazetecilerden esnafa, işçiye, emekliye kadar birçok kesimden insan bulunuyor. Spora 3 kez mazeretsiz katılmayan üyeye ise ekip çavuşu tarafından yemek ısmarlama cezası veriliyor. Seher Vakti Spor Ekibinin bir faydası ise ekibe girmeden önce sigara içen üyelerin hepsinin spor sayesinde sigarayı bırakması oldu. Sağlıklı yaşam için Seher Vakti Spor ekibinde 10 yıldır spor yaptığını söyleyen Vedat Uslukılıç, “Bizim buraya geliş sebebimiz tamamen sağlıklı yaşam içindir. Burada çok güzel temiz oksijen var. Onu her gün sabah teneffüs etmek çok güzel oluyor. Spordan sonra kendimizi mutlu ve zinde hissediyoruz. Seher vakti spor ekibi, 22 yıldır devam ediyor ama ben 10 yıldır devam ediyorum. Ben de kısmen tansiyon var buraya geldikten sonra tansiyonla ilgili bir şikayetim yok” dedi. 

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