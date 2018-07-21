Sağlıkçılara beslenme eğitimi

Diyetisyen Meryem Betül Başer tarafından, Kamu Hastaneleri Başkanlığı çalışanlarına yönelik verilen ‘Sağlıklı Beslenme’ eğitimi ilgi gördü. Yaşam boyu sürebilecek beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde küçük yaşlardan itibaren oluştuğuna dikkat çekilerek, yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda istenmeyen bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalındığının altı çizildi. Sağlık personeline, yeterli ve dengeli beslenme, ilkokul çağında beslenme, görülebilecek beslenme bozuklukları, gıda hijyeni konularını anlatıldı.