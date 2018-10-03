Sağlık için yürüyecekler

Bugün saat 11.00’de Yozgat Kentpark’ta toplanılıp, çeşitli spor faaliyetleri yapılacak. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Fiziksel hareketsizlik, dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite ve spor kelimesi ile eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak, enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir’’ dedi.