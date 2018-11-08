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Safranbolu’dan teşekkür

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta Yozgatspor ile Safranbolu Belediyespor arasında oynanan müsabaka sonrasında Sofranbolu Belediyespor kendi sosyal medya hesabından Yozgatspor’a göstermiş olduğu centilmenlik ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Safranbolu’dan teşekkür

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta Yozgatspor ile Safranbolu Belediyespor arasında oynanan müsabaka sonrasında Sofranbolu Belediyespor kendi sosyal medya hesabından Yozgatspor’a göstermiş olduğu centilmenlik ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:08
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Safranbolu’dan teşekkür

Safranbolu Belediyespor’un sosyal medya hesabından yayınlanan bildiri de, takımlarının Yozgat’ta dostça ve kardeşçe karşılandığına vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Yozgatspor taraftarı takımımızı bağrına bastı. Yozgat Bozok Stadyumu’nda oynanan maç öncesi büyük Yozgatspor taraftarı takımımızı tezahüratlarla tribüne çağırarak ayakta alkışladı. Mücadelede 90 dakika boyunca saha içi ve saha dışında kötü bir söz duyulmazken takımımız büyük bir camia ile kardeş oldu. Maç sonunda da takım otobüsümüzün geçişini bekleyen Bozoklular alkışlarla takımımızı uğurladı. Yiğidin Harman Olduğu Diyardaki Bozoklulara Selam Olsun. Varolun!’’

Anahtar Kelimeler:
Safranbolu’dan Teşekkür
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