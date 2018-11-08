Safranbolu’dan teşekkür

Safranbolu Belediyespor’un sosyal medya hesabından yayınlanan bildiri de, takımlarının Yozgat’ta dostça ve kardeşçe karşılandığına vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Yozgatspor taraftarı takımımızı bağrına bastı. Yozgat Bozok Stadyumu’nda oynanan maç öncesi büyük Yozgatspor taraftarı takımımızı tezahüratlarla tribüne çağırarak ayakta alkışladı. Mücadelede 90 dakika boyunca saha içi ve saha dışında kötü bir söz duyulmazken takımımız büyük bir camia ile kardeş oldu. Maç sonunda da takım otobüsümüzün geçişini bekleyen Bozoklular alkışlarla takımımızı uğurladı. Yiğidin Harman Olduğu Diyardaki Bozoklulara Selam Olsun. Varolun!’’