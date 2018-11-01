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Safranbolu uyarısı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, oyuncularına Safranbolu Belediyespor müsabakası öncesinde rehavet uyarısında bulundu.

Safranbolu uyarısı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, oyuncularına Safranbolu Belediyespor müsabakası öncesinde rehavet uyarısında bulundu.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:14
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Safranbolu uyarısı

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, Pazar günü ligin son sırasında bulunan Safranbolu Belediyespor ile karşılaşacaklarını söyledi. Şimdiye kadar final niteliği taşıyan 5 tane zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrıldıklarını dile getiren Baş, ‘’Oyuncularımı Safranbolu Belediyespor müsabakası öncesinde uyardım. Rakibimiz ne kadar puan cetvelinin son sırasında bulunursa bulunsun, rehavete kesinlikle kapılmamaları gerektiği noktasında uyarılarda bulundum. Final niteliği taşıyan müsabakaları kazanmış olabiliriz ama o müsabakalar geride kaldı. Şimdi önümüzdeki oyunlara bakmamız gerekiyor. Hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz, bu nedenle Safranbolu müsabakasına da aynı ciddiyette çalışmamız gerekiyor’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Safranbolu Uyarısı
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