SABRIN SONU SELAMET

Kırmızı siyahlı ekibin başkanı Arslan, genel olarak oynanan müsabakadan memnun olduğunu söyledi. Yozgatspor’un daha iyi olmasını ve galip gelmesini istediklerini ama netice itibari ile daha fazla pozisyon bulan, daha iyi oynayan tarafın Yozgatspor olduğunun altını çizen Arslan, ‘’Rakibimizi de hafife almamak lazım. Daha önceden Üçüncü Lig tecrübesi olan ve daha büyük paralar harcanarak kurulmuş bir takım. Bizim takımımız onlara nazaran daha mütevazı bir takım. Sakatlardan kaynaklanan eksiklerimiz vardı. İstemediğimiz lisans ile yaşadığımız bir sıkıntı vardı. Zaten tam takımda bu değildi. Tam olarak çıkabilseydik daha farklı olacaktı. Yozgatspor taraftarları hiçbir şekilde endişe etmesin. Yozgatspor’un geleceği adına ümitliyim, bu takım güzel neticeler alacak. Tabi ki aksayan yönleri ile ilgili olarak takımın oyunu ile ilgili olarak gerekli görüşmeler yapılacak. Teknik heyet ile görüşülecek, gerekli raporlar alınacak. O raporların doğrultusunda gereken yapılacak. Bu takımın birilerinin ifade ettiği gibi 4-5 eksiği yok. Sadece bir forvet eksiğimiz gözüküyor. İleride basan, oyunu ileride tutabilecek bir forvet arıyoruz zaten. Onu zaten transfer bitmeden gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onu yaptığımız zaman takımın oyunu da oturacak’’ dedi.

ÜST SIRALARA OYNAYACAK

Kimsenin endişesinin olmaması gerektiğine dikkat çeken Arslan, ‘’Birilerinin ortaya yaymaya kalktığı hava gibi bu takım düşmeye aday bir takım değil. Bu takım üst sıralara oynayacak bir takım. İnşallah şansımız da yağver gider, bakarsınız başka türlü neticeler olur. Yozgatspor iyi gider biz de gerekli takviyeleri yaparız ve süreç içerisinde şampiyonluk hedefi de koruz. Bu takım kötü bir takım değil, düşmeye aday bir takım değil. Bir de ligin ilk maçı. Ligin ilk maçlarında beklenmedik sonuçlar olur her zaman. Çok iyi oyunlar bekleyemezsiniz. Ligin ilk maçı olduğu için bir maçla takımı yargılamamak doğru değil. Netice itibariyle Osmaniye’den iyi oynayan ve daha fazla pozisyona giren bir takımımız var. Gol atsaydık bunları konuşmayacaktık, birbirimizi belki de stattan alkışlayarak uğurlayacaktık. Yozgatspor’a 5 kuruşluk katkısı olmadığı halde dışarıda sürekli taraftar üzerinden fitne fesat oluşturmaya çalışan üç beş tane adam var. Yozgatspor ile ilgili bana göre farklı maksatları olan Yozgatspor’un geçmişinden beri farklı maksatlar ile Yozgatspor ile ilgilenen üç beş kişi var. Bunlar taraftarın samimi duygularını kullanmak suretiyle kışkırtarak kendi emellerine ulaşmak istiyorlar. Aslında Yozgatspor’a o en büyük kötülüğü bunlar yapıyorlar. Yozgatspor maddi ve manevi katkıları yok. Takım canını dişine takmış mücadele etmiş ama gol atamamış, gol atamadığı için yuhalatmanın manası nedir takımı. Burada art niyetten başka bir şey yok. Eğer biz üzüm yiyeceksek farklı davranmamız lazım. Bağcıyı döveceksek ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bu takım kötü bir takım değil, bu takım birkaç hafta içerisinde bugün bu hareketleri yapan insanları utandıracaktır’’ diye konuştu.