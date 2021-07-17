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Sabaha kadar nöbet tuttular

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Cumhuriyet alanında sabaha kadar nöbet tuttular.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 00:17
Sabaha kadar nöbet tuttular

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli, Antrenörleri, ile Spor Okullarına devam eden bazı sporcular 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dün gece Cumhuriyet Alanında sabaha kadar nöbet tuttular. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel, Antrenörleri, gece saat 01.00’a kadar devam eden etkinliklere katılırken, etkinlikler sonrasında da sabah saat 04.00’a kadar Demokrasi nöbeti tuttular. 

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Sabaha Kadar Nöbet Tuttular
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