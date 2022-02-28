Rövanşlar 2 Mart’ta

Rövanşlı eleme usulüne göre oynan müsabakaların ilk turunda Çamlıkspor Sarıkaya Belediyespor’a 2-1 mağlup olurken, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor konuk ettiği Yozgat SHÇEKspor’u 3-1 mağlup etti. Bişekspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor’a 3-0 mağlup olurken Divanlı Gençlerbirliği ise konuk ettiği Aydıncık Gençlikspor’u 3-0 ile geçti. Oynanan 4 müsabakanın rövanşları ise 2 Mart tarihinde oynanacak. Rövanş müsabakaları sonrasında rakiplerini eleyen takımlar bir üst tura yükselme hakkı elde edecek. Daha önce bay çeken Kale Gençlikspor ikinci tura yükselen ilk takım olmuştu. İkinci tura yükselen takımların belli olmasının ardından ligin çift devreli mi, tek devreli lig usulüne göre mi oynanacağının belli olacağı öğrenildi.