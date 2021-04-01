RÖVANŞI RAKiBiNE VERDi 3-0

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta son sırada yer alan Yozgatspor kümede kalma mücadelesi veren Atlas Maden Çengelköyspor’a da yenilerek mağlubiyet serisini bozmadı. Ligde çıktığı 28 müsabakada sadece iki galibiyet alabilen kırmızı siyahlı ekip aldığı bu iki galibiyetin birini ligin ilk yarısında Yozgat’ta Atlas Maden Çengelköyspor karşısında 2-0’lık skor ile elde etmişti. Bu müsabakanın rövanşında ise dün Atlas Maden Çengelköyspor’a 3-0 mağlup olarak hem mağlubiyet serisini sürdürdü, hem de rövanşı rakibine verdi. Müsabakaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Atlas Maden Çengelköyspor oldu. Maçın ilk dakikalarından itibaren Yozgatspor kalesine yüklenen Atlas Maden Çengelköyspor aradığı golü 39’uncu dakikada Taner Gümüş ile buldu. Golden sonra ataklarını sürdüren ev sahibi ekip müsabakanın ilk yarısının uzatma dakikalarında bir gol daha buldu. 45+4’üncü dakikada Alperen Keleş’in attığı golle skoru 2-0’a getiren Atlas Maden Çengelköyspor devreye de Yozgatspor karşısında 2-0 önde girdi. Müsabakanın ikinci yarısına oyuncu değişiklikleri ile başlayan Yozgatspor’da yapılan hamleler de bir işe yaramadı. Aradığı golü bir türlü bulamayan kırmızı siyahlı ekip 77’inci dakikada 3-0 geriye düştü. Ev sahibi Atlas Maden Çengelköyspor’da Ali Özgür Basa takımını 3-0 öne geçirirken müsabakanın da skorunu belirledi. İstanbul Beylerbeyi 75.yıl stadında Deniz Sercan Akgül, Çetin Öncel, Abdulkadir Yılmazoğlu’nun yönettiği müsabakaya Atlas Maden Çengelköyspor, Tunahan Dikişci, Mertcan Aşcı, Ömerül Faruk İşler, Ali Özgür Basa, Gökhan Sürücü, Burak Büyükkaya, Alperen Keleş, Yusuf Ağın, Tevfik Şanver, Safa Çağlar, Taner Gümüş ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor ise Bilal Karataş, Yiğitalp Kırcalı, Beytullah Ersoy, Selim Öztürk, Tayfun Bebek, Uğurcan Gülay, Murat Mercan, Cevatcan Ekinci, Hamdi Tayfun Yılmaz, Emir Akay, Fatih Emircan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Atlas Maden Çengelköyspor’da 7’inci dakikada Yusuf Ağın sarı kart gördü. Atlas Maden Çengelköyspor’da 58’inci dakikada Sefa Çağlar’ın yerin Berkay Polat, 72’inci dakikada Alperen Keleş’in yerine Ömer Faruk Öztürk, Gökhan Sürücü’nün yerine Rıdvan Çelik, 83’üncü dakikada Taner Gümüş’ün yerine Berat Özbek, Yusuf Ağın’ın yerine Ahmet Batuhan Kozgül oyuna girdi. Yozgatspor’da ise 46’ıncı dakikada Selim Öztürk’ün yerine Ebubekir Taşkıngül, Cevatcan Ekinci’nin yerine Arif Bostancı, 83’üncü dakikada Fatih Emircan’ın yerine Boğatan Kızıltan.