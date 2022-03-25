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Rövanşı istiyorlar

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü Aksaray Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

25 Mart 2022 Cuma 00:26
Rövanşı istiyorlar

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırımızı siyahlı ekip ligin ilk yarısında şaibeli bir şekilde mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. Ligin ilk devresinde Aksaray Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 27-27 berabere tamamlamasına karşılık Aksaray ekibinin itirazı üzerine Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının attığı bir gol iptal edilmiş ve Aksaray Belediyespor’un galibiyeti tescillenmişti. Bu müsabakanın rövanşında Pazar günü taraftarının da desteğini arakasına alacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibin Yozgat’tan eli boş göndermek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü konuk edecekleri Aksaray Belediyespor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında oyuncularının sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını dile getiren Atmaca, ‘’Deplasmanda berabere kalmamıza karşılık daha sonra Federasyon tarafından bir golümü iptal edildi ve biz yenik sayılmıştık. Bu müsabakada işimizi şansa bırakmak istemiyoruz ve rakibimizi kendi sahamızda yenerek hem mağlubiyet serimize son vermek hem de moral bulmak istiyoruz’’ dedi. 

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