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Rövanşı bırakmadılar

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında konuk ettiği Olimpik Pazarspor’u 32-26 yendi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:54
Rövanşı bırakmadılar

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hazlı başlayan taraf ev konuk ekip Olimpik Pazarspor oldu. Müsabakanın ilk 10 dakikalık bölümünü Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karşında önde tamamlayan Olimpik Pazarspor, bu dakikadan sonra oyun hakimiyetini Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına kaptırdı. Önce beraberliği yakalayan daha sonra da öne geçen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, bir ara farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru Olimpik Pazarspor toparlanınca ilk devre 13-12 Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında ise oyun hakimiyetini tamamen eline alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hem ofansta hem de defansta etkili oldu. Müsabakayı 32-26 kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı rakibinden hem ligin ilk yarısındaki müsabakanın rövanşını aldı hem de ligin ikinci devresine galibiyet ile başlamayı başardı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ebubekir Boyraz Ömer Turan hakem ikilisi yönetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven attığı 8 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Zeynep Yüksektepe ve Hilal Doğan 7, Zehra Karaboğaz 6, Elif Özdeniz ve Semanur Buse Baran ise 2’şer gol atarak takımlarının galibiyetine destek verdi. Konuk ekip Olimpik Pazarspor’da ise Melek Yazıcı attığı 13 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Elif Tercüman, İrem Can İnce 5’e gol, Gülten Okumu 2 ve İlayda Gürsoy ise 1 gol atarak takımına katkı sağladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe ve Semanur Buse Baran 2 defa 2 dakika cezası alırken, Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe ve Hilal Doğan sarı kart gördü. Konuk ekip Olimpik Pazarspor’a ise Elif Tercüman ve İrem Can İnce birer kez 2 dakika cezası alırken, Melisa Sarı, İlayda Gürsoy ve Sude Naile Kaya sarı kart gördü.

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