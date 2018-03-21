Rövanşı bırakmadı

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligin ilk yarısında deplasmanda İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile oynadıkları müsabakayı şansız bir şekilde berabere bitirdiklerini hatırlattı.

O maçın rövanşını almak üzere sahaya çıktıklarını dile getiren genç Antrenör,

‘’Güçlü rakibimize rövanşı bırakmadık ve oyuncularımın güzel oyunu ile sahadan galibiyet ile ayrılmasını bildik. Oyuncularımın sahaya koyduğu performans ve gösterdikleri çabadan dolayı kutluyorum. Çok iyi bir maç çıkardık ve bizim için rahat bir galibiyet oldu’’ dedi.