Rövanşı alamadık

Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk devrede üstün olan İzmir BŞB, soyunma odasına 19-16 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren mavi-beyazlılar karşılaşmadan 11 sayı farkla 42-31'lik skorla üstün ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’da Ulaş 5 Uros 4, Doğukan 1, Orhan 8, Yiğit 2, Sergii 6, ŞEnol5, Alperen 3, İsmet 5'er sayıyla oynadı.

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, şampiyonluk mücadelesi veren İzmir Büyükşehir Belediyespor ile iyi mücadele ettiklerine değinerek, sonuca giden ataklardan boş döndüklerini söyledi.

Ligin güçlü ekiplerinden biri olan İzmir temsilcisinden puan almak için sahaya çıktıklarına değinen Çelik, ilk yarıdaki mücadelelerini ikinci yarıda sürdüremediklerini ifade etti.

İzmir temsilcisinin ligin kaliteli kadrosuna sahip olduğunu belirten Çelik, özellikle ikinci yarıda tecrübeli oyuncularının ağırlığını koyarak maçı lehlerine çevirdiklerini sözlerine ekledi.