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Rıza’ya yoğun ilgi

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e karşılama programında Yozgatlı vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fotoğraf çekinmek için adeta birbirleri ile yarıştılar.

Rıza’ya yoğun ilgi

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e karşılama programında Yozgatlı vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fotoğraf çekinmek için adeta birbirleri ile yarıştılar.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Rıza’ya yoğun ilgi

Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasında 9’uncu kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza atan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada Avrupa şampiyonu olan bir diğer Yozgatlı milli güreşçi Atakan Yüksel için önceki gün Cumhuriyet alanında karşılama programı düzenlendi. Program sonrasında milli güreşçi Rıza Kayaalp ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar birbirleri ile adeta yarıştı. Rıza Kayaalp’in herkes kolundan tutarak birbirlerinin yanına çekmek isterken ilginç görüntülerde ortaya çıktı.

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