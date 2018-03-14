Rıza’ya yoğun ilgi

Hafta sonu iki gün devam eden müsabakalarda kendi adını taşıyan Spor Salon’una gelen Rıza Kayaalp ile fotoğraf çektirebilmek için vatandaşlar sıraya girdi.

Salonda vatandaşlar ile fotoğraf çektirdikten sonra salon önüne çıkan Kayaalp’i bu sefer müsabakaların güvenliğini almak için Rıza Kayaalp Spor Salon’unda bulunan emniyet ekipleri çevirdi.

Sırasıyla Kayaalp ile fotoğraf çekinen polisler daha sonra toplu olarak fotoğraf çekindiler.