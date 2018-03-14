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Rıza’ya yoğun ilgi

YOZGAT’ta düzenlenen Türkiye Grekoromen Güreş Süper Lig’i 1,2 ve 3’üncü hafta müsabakalarına katılmak üzere memleketi Yozgat’a gelen Avrupa ve Dünya şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp’a yoğun ilgi vardı.

Rıza’ya yoğun ilgi

YOZGAT’ta düzenlenen Türkiye Grekoromen Güreş Süper Lig’i 1,2 ve 3’üncü hafta müsabakalarına katılmak üzere memleketi Yozgat’a gelen Avrupa ve Dünya şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp’a yoğun ilgi vardı.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Rıza’ya yoğun ilgi

Hafta sonu iki gün devam eden müsabakalarda kendi adını taşıyan Spor Salon’una gelen Rıza Kayaalp ile fotoğraf çektirebilmek için vatandaşlar sıraya girdi.
Salonda vatandaşlar ile fotoğraf çektirdikten sonra salon önüne çıkan Kayaalp’i bu sefer müsabakaların güvenliğini almak için Rıza Kayaalp Spor Salon’unda bulunan emniyet ekipleri çevirdi.
Sırasıyla Kayaalp ile fotoğraf çekinen polisler daha sonra toplu olarak fotoğraf çekindiler.

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