Rıza’ya sevgi seli

Cumhuriyet alanında gerçekleştirilen program sonrasında etrafını saran gençler, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle adeta yarıştılar. Program sonrasında kendisine sevgi seli gösteren ve fotoğraf çektiren gençler nedeniyle Cumhuriyet alanında yaklaşık yarım saat kalan milli güreşçi genç yaşlı herkesin ilgi odağı oldu.

