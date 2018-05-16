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Rıza’ya sevgi seli

MEMLEKETİ Yozgat’ta düzenlenen bir etkinliğe katılan Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Rıza’ya sevgi seli

MEMLEKETİ Yozgat’ta düzenlenen bir etkinliğe katılan Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
67 Okunma
Rıza’ya sevgi seli

Cumhuriyet alanında gerçekleştirilen program sonrasında etrafını saran gençler, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle adeta yarıştılar. Program sonrasında kendisine sevgi seli gösteren ve fotoğraf çektiren gençler nedeniyle Cumhuriyet alanında yaklaşık yarım saat kalan milli güreşçi genç yaşlı herkesin ilgi odağı oldu.
 

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