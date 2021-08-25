Rıza’nın hedefi Paris

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya elde eden Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya için hedefinin güncellediğini ve amacına 2024 Paris'te ulaşacağını söyledi. Yozgat’ın gururu Dünya ve Avrupa şampiyonu üç Olimpiyat madalyası sahibi Yozgat’ın gururu Rıza Kayaalp, Tokyo'da altın madalya için çok fazla motive olduğunu ancak sonuca ulaşamadığını vurguladı. Olimpiyatlarda bronz madalya kazanmanın da bir başarı olduğunu ancak bu başarının kendisini için yeterli olmadığını dile getiren Kayaalp, ‘’Kendimizi altın madalyaya şartlandırmıştık. Sanki dünya başıma yıkıldı. Evet, bronz madalya almak da güzel bir başarı. İlk bronz madalya kazandığımda çok mutlu olmuştum ancak şimdi altın olmadığı için üzgünüm. Birer bronz ve gümüş madalyam vardı. Tokyo'da altın olması gerekiyordu. Çok çalışmıştık. Olmadı, yapacak bir şey yok. Nasibimizde bu sefer yokmuş. 2024 Paris için çalışıp gücümüz koruyacağım ve orada altın madalya alacağım. 2024'te 4’üncü olimpiyat madalyamı alarak tarihe geçebilirim ama altın madalya kazanarak bunu başarırsam inanılmaz bir şey olacak. Altın madalya olmazsa pek bir anlam ifade etmiyor benim için. Başaracağıma inanıyorum. Yaşımın da buna engel olacağına inanmıyorum. Lopez de maçtan sonra çok sevindi. Elini hiç oyuna sokmadı. Özellikle benim koltuk altıma hiç hamle yapmadı. Deneyeceğim oyunlara hiç izin vermedi. Ben burada da aynısını dedim. Olacaksam onu yenip şampiyon olmalıyım. Altın olmadıktan sonra ikincilik veya üçüncülük arasında pek bir fark yok benim için. Bizler futbolcu gibi para kazanamıyoruz. Alacağımız ödülleri araştıracak sporcular değiliz. İnanın şampiyon olsam bu ödülle ilgili farklı planlarım vardı. Kızım ve ailem de Paris'te yanımda olur. Şampiyon olup onlara koşmak da güzel bir hayal bence. Belki bizler kazanamayacağız, çocuklarımız o altını alacak. Sporu deneyecek, yeteneği hangi branşa olacak, göreceğiz. Ben her zaman ileriyi düşünen bir insanım. Küçük düşünmemek daha fazlasını istemek lazım. Bizim Almanya, Fransa, Çin gibi çok madalyalar kazanmamız gerekiyor. Öyle bir madalya sayısına gelmeliyiz ki olimpiyat başarıları normal karşılanmalı. Böyle bir gençlik potansiyelimiz de var. Tabii ki Tokyo'da aldığımız sonuçlar da önemli bir başarı ama altın madalya sayılarını yükseltmemiz lazım. Köylerdeki kasabalardaki gençlerimizi keşfetmemiz lazım. Türkiye'de sistem devlet üzerine işliyor. Her şeyi devletten beklememek lazım’’ dedi.