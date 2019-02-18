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Rıza’nın gözü Avrupa'da

OLİMPİYAT ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, nisan ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9. kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Rıza’nın gözü Avrupa'da

OLİMPİYAT ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, nisan ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9. kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Rıza’nın gözü Avrupa'da

Ailesini ziyaret etmek için memleketi Yozgat'a gelen milli güreşçi Rıza, boş zamanlarında bin 600 rakımlı Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda oksijen depoluyor. Antrenmana koşuyla başlayan Rıza Kayaalp, dağ koşusu ve kas güçlendirme çalışmalarıyla izinde de formunu korumaya özen gösteriyor.  Romanya'nın başkenti Bükreş'te nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 9. şampiyonluğu hedefleyen Kayaalp, haziranda Belarus'ta yapılacak Avrupa Oyunları ile eylülde Kazakistan'da organize edilecek Dünya Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek istiyor.

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