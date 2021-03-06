Rıza’dan bir altın madalya daha

Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvasında altın madalya kazanmayı başardı. Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, Kazak Mansur, Küba asıllı Şilili Yasmani Acosta Fernandez ve Rus Zurabi'yi sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Finalde Dünya 3’üncüsü Mısırlı Abdellatif Ahmed Muhammed ile karşılaştı Rakibini 7-0 yenen Yozgat Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Altın Madalyanın sahibi oldu.