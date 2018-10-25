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Rıza unvanını koruyacak

GREKO-Romen güreş milli takımımız Macaristan’da düzenlenen dünya güreş şampiyonası için Budapeşte’ye gitti.

Rıza unvanını koruyacak

GREKO-Romen güreş milli takımımız Macaristan’da düzenlenen dünya güreş şampiyonası için Budapeşte’ye gitti.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Rıza unvanını koruyacak

Milli takım kadrosunda yer alan, Paris’te düzenlenen son dünya şampiyonasında Altın madalya kazanan 130 kilo güreşçimiz Rıza Kayaalp, unvanını korumak istediğini söyledi. Hemşerimiz Kayaalp, ‘’Şampiyonaya çok iyi hazırlandım. Ay-yıldızlı bayrağımızı bu sene de göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletmek en büyük amacım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.
Kariyerinde 8 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, ‘’Tek eksiğim olimpiyat şampiyonluğu. 2020 olimpiyatlarına kadar katıldığım tüm şampiyonalarda birinci olup, bu unvanlarla gideceğim olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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