Rıza, Rahman ve Yasemin milli takımda

10-16 Şubat tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olana Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan sporcuları belli oldu. Avrupa Şampiyonasında ilk olarak Grekoromen stilde müsabakalar yapılacak ve Grekoromen stilde güreşecek milli takım kadrosundaYozgatlı milli güreşçi, Avrupa ve Dünya şampiyonu Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp ile Yozgat Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve milli takım ile bir çok başarılara imza atan Rahman Bilici yer aldı. Grekoromen sitil kadın milli takımında ise Türk Güreş tarihinde ilklerin altına imza atan Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar yer aldı. Kadın güreş milli takımı 10 Şubat tarihinde İtalya’ya gidecek.