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Rıza mindere çıkıyor

MACARİSTAN’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda dördüncü altın madalyayı hedefleyen Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, bugün Dünya Şampiyonası’ndaki ilk müsabakasına çıkacak.

Rıza mindere çıkıyor

MACARİSTAN’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda dördüncü altın madalyayı hedefleyen Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, bugün Dünya Şampiyonası’ndaki ilk müsabakasına çıkacak.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Rıza mindere çıkıyor

Rakiplerini bugün yenmesi durumunda yarın ise final müsabakasına çıkacak olan Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp, hedefinin dördüncü kez dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Daha önce üç kez kazandığı Dünya Şampiyonluğuna bir yenisi daha ekleyip unvanını korumak amacında olduğunu dile getiren Kayaalp, ‘’Bana güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacağım ve minderde elimden gelenin en iyisini yapıp başarılarıma bir yenisini daha ekleyeceğim’’ dedi. 

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