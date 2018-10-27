Rıza mindere çıkıyor

Rakiplerini bugün yenmesi durumunda yarın ise final müsabakasına çıkacak olan Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp, hedefinin dördüncü kez dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Daha önce üç kez kazandığı Dünya Şampiyonluğuna bir yenisi daha ekleyip unvanını korumak amacında olduğunu dile getiren Kayaalp, ‘’Bana güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacağım ve minderde elimden gelenin en iyisini yapıp başarılarıma bir yenisini daha ekleyeceğim’’ dedi.