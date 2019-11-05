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Rıza Kayaalp’te tadilat var

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Rıza Kayaalp Spor Salon’u bakıma alındı.

Rıza Kayaalp’te tadilat var

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Rıza Kayaalp Spor Salon’u bakıma alındı.

05 Kasım 2019 Salı 04:04
Rıza Kayaalp’te tadilat var

2006 yılında tamamlanarak faaliyete geçen Rıza Kayaalp Spor Salon’unun parkeleri yaklaşık 13 yıldır çeşitli sportif müsabakalarda kullanılıyordu. Artık miladını dolduran ve büyük ölçüde kullanılırlığını yitiren parkeler için çalışma başlatan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü parke üstünün zımparalanması, verniklenip cilalanması, saha çizgilerinin çizilmesi ve voleybol direklerinin bulunduğu yerlerin tamiratının yapılması işlemini başlattı. Hafta sonu çalışmalarına başlayan yüklenici firma elemanlarının yaklaşık 15 gün içerisinde salonu teslim etmeleri bekleniyor. Yaklaşık 15 gün Rıza Kayaalp Spor Salon’unun orta salonu kullanılmazken, diğer salonlarında ise faaliyetler halen devam etmekte. 

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