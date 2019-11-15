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Rıza Kayaalp tamam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmalar tamamlandı.

Rıza Kayaalp tamam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmalar tamamlandı.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Rıza Kayaalp tamam

2006 yılında tamamlanarak faaliyete geçen Rıza Kayaalp Spor Salon’unun da 13 yılda yapılan sportif müsabakalar sonrasında yıpranan parkeler için geçtiğimiz hafta içerisinde bakım çalışması başlatılmıştı. 13 yılda artık miladını dolduran ve büyük ölçüde kullanılırlığını yitiren parkeler için çalışma başlatan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü parke üstünün zımparalanması, verniklenip cilalanması, saha çizgilerinin çizilmesi ve voleybol direklerinin bulunduğu yerlerin tamiratının yapılması işlemini başlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları tamamlanan Rıza Kayaalp Spor Salonunun orta salonu pazartesi gününden itibaren tekrar hizmet vermeye başlanacak. 

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Rıza Kayaalp Tamam
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