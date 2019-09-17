Rıza Kayaalp Finalde

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen dünya Büyükler Güreş şampiyonasında Avrupa ve dünya şampiyonu Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp yarı final mücadelesinde Alman Eduard Popp’u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Ülkemizi 130 Kiloda temsil eden Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp ilk turda Küba asıllı Dünya 3’üncüsü Şilili Yasmani Acosta Fernandez’i ve ikinci turda Çinli Lingzhe Meng‘i aynı skorlarla 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman Eduard Popp’u 4-1 yenen Rıza Kayaalp adını finale yazdırmayı başardı. Güreşçimiz ayrıca 2020 Tokyo olimpiyatlarına katılma hakkını da elde etmiş oldu.