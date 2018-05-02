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Rıza Kayaalp finalde

RUSYA Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yozgatlı Milli güreşçi 130 kiloda Rıza Kayaalp, Romen rakibini yenerek finale kaldı.

Rıza Kayaalp finalde

RUSYA Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yozgatlı Milli güreşçi 130 kiloda Rıza Kayaalp, Romen rakibini yenerek finale kaldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Rıza Kayaalp finalde

Grekoromen stilde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda Rıza Kayaalp ilk maçında geçen yıl Sırbistan'daki Avrupa şampiyonasında finalde yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Üst üste 7, toplamda 8. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Kayaalp, rakibini 2 dakikalık süre içerisinde 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı. Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili ile mücadele etti. Kendini fazla yormayan milli sporcu rakibini 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yarı finalde bu akşam Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile karşılaşan, milli sporcu rakibini 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kayaalp, ‘’Avrupa şampiyonasında 9. kez finale kaldım inşallah yarın akşam 8. Şampiyonluğum için mindere çıkacağım’’ dedi. 

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