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Rıza Kayaalp, bu kez hakemleri geçemedi

DÜNYA güreş şampiyonasında, daha önce Buse Tosun’a ve Emrah Kuş’a yapılan büyük haksızlıklara bir yenisi Rıza Kayaalp’in maçında eklendi.

Rıza Kayaalp, bu kez hakemleri geçemedi

DÜNYA güreş şampiyonasında, daha önce Buse Tosun’a ve Emrah Kuş’a yapılan büyük haksızlıklara bir yenisi Rıza Kayaalp’in maçında eklendi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:04
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Rıza Kayaalp, bu kez hakemleri geçemedi

Rıza Kayaalp’in kaybetmesi için elinden gelen her şeyi yapan hakemler, hayali bir puan ile rakibi öne geçirdi, buda yetmezmiş gibi güreşçimiz rakibi dışarı çıkartmak, puan almak üzereyken minder hakemi maçı hiçbir şey olmadığı halde durdurup, atağımızı, puanımızı hatta madalyamızı gasp etti. Güreş minderlerinde belki de hiç yaşanmamış olaylar yaşandı. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu olaylar karşısında adeta çılgına döndü, uzun süre UWW yetkilileri ile kararı tartıştı. Musa Aydın “ Buse, Emrah şimdide Rıza. Macaristan’da tam bir hakem skandalı yaşanıyor. Madalyalarımız resmen gasp ediliyor. Yazıklar olsun” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Rıza KayaalpBu Kez Hakemleri Geçemedi
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