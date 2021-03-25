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RIZA KAYAALP 23 NiSAN’A HAZIRLANIYOR

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp 23 Nisan tarihinde yapılacak olan Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 00:01
RIZA KAYAALP 23 NiSAN’A HAZIRLANIYOR

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Polonya’da düzenlenecek olan büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasına katılacak olan Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olarak Tokyo olimpiyatları öncesinde moral bulmak istiyor. Yozgat’ın gururu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, güreşe başladığı Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Hocaları ile görüşen başarılı güreşçi Kayaalp, bu sene önümüzde seyircisiz bir olimpiyat müsabakalarının kendilerini beklediğini söyledi. Tokyo Olimpiyatları öncesinde de Avrupa şampiyonasının olduğunu hatırlatan Kayaalp, Polonya’da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olarak yeni bir rekor kırmak ve Tokyo Olimpiyatları öncesinde de moral bulmak istediğini vurguladı. Avrupa şampiyonasında kendi güreşeceği günün çok anlamlı bir gün olduğunun altını çizen Kayaalp, ‘’Avrupa şampiyonasında ben 23 Nisan günü mindere çıkacağım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı gün ben Polonya’da 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edeceğim. Polonya’da 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olarak bir rekor daha kırmak ve kıracağım bu rekoru da tüm çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak vermek istiyorum. Çalışmalarım yoğun bir şekilde devam ediyor, kendimi çok iyi hissediyorum ve 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu olacağıma inanıyorum. Her zaman yapmamız gerekeni yapacağız, çıkacağım, savaşacağım ve arkamda bana destek olan Türk milletini düşünerek mücadele edeceğim’’ dedi. 
TEK BİR HEDEFİM KALDI
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, güreş kariyeri boyunca bütün hedeflerine ulaştığını belirtti. Dünya ve Avrupa şampiyonalarını en çok kazanan oyuncu olarak rekorlar kırdığını hatırlatan Kayaalp, şimdi tek bir hedefinin kaldığını onunda Olimpiyat şampiyonluğun olduğunu ifade etti. Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek olan Tokyo Olimpiyatlarına çok iyi hazırlanacağının altını çizen Kayaalp, ‘’Tokyo Olimpiyatlarında Olimpiyat şampiyonluğunu elde etmem durumunda artık misyonumu ve hedeflerimi tamamlamış olacağım. Ondan sonra da muhtemelen güreş bırakırım artık dinlenmeye geçerim. Eğer Olimpiyat şampiyonluğunu almam durumunda da zaten bir amacım ve hedefim de kalmıyor. Ülkem için her şeyi başarmış oluyorum’’ diye konuştu. 

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