Rıza, bağımlılıkla mücadele projesinde

Projede hemşerimiz milli gururumuz Rıza Kayaalp de görev alacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılacağı programın moderatörlüğünü Ersin Düzen yapacak. Televizyon sunucusu Müge Anlı, milli sporcularımız Şahika Ercümen, Rıza Kayaalp, sanatçı Ferman Akgül ve alanında uzman Bettina Koperman'ın katılımlarıyla düzenlenecek program, yarın Cevizlibağ’daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Programda ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitimli köpekleriyle kısa bir gösteri sunacak. 600 üniversite öğrencisinin katılımıyla saat 15.00’de düzenlenecek programda, gençleri madde bağımlılığı başta olmak üzere sigara ve alkolün sağlığa olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirmek, madde bağımlısı gençlerin yaşadıkları sorunlar ve kötü koşullarla ilgili gençlere uyarıcı mesajlar verecek haber ve programlar hazırlanmasına ve medya desteğinin de sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak amaçlanıyor. ‘Sporla Kal Güvende Kal’ Projesi, madde ve madde bağımlılığı ile aktif olarak mücadele eden ekiplerle, bu ürünlerin hedefi durumundaki gençleri bir araya getirerek, sorulara cevap bulmak ve yeni mücadele formüllerini ortaya koymayı hedefliyor. Çocuklar ile gençlerin madde ve madde bağımlılığına karşı dikkatli olmalarını sağlamayı, uyarmayı, farkındalık yaratarak bilinçlendirilmelerini sağlamayı ve maddeye hayır yetisini kazandırmayı amaçlayan projenin bir diğer hedefi de madde ve madde bağımlılığına karşı hayır diyebilecek bilinç düzeyi yüksek gençler için bağımlılık hakkında bilgilendirmeyi yaparken, aynı zamanda sporun gücünden yararlanarak gençlere spor alışkanlığı kazandırmak. Gençlerin spor yapmaya teşvik edilerek, madde ve madde bağımlılığından uzak kalması sağlanmaya çalışılırken, madde kullanmaya başlamış gençlere ve ailelerine de bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu mesajı verilerek, bağımlı gençlerin tedavi olması ve tedavi sonrası rehabilitasyon aşamasında sporla topluma kazandırılmasının sağlanması de projenin hedefleri arasında.