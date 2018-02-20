Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115943
ALTIN
162.436
DOLAR
3.7746
STERLİN
5.2860
EURO
4.6622

Rıza, bağımlılıkla mücadele projesinde

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından, madde bağımlılığı ile mücadeleye destek vermek amacıyla düzenlenen ‘Sporda Kal Güvende Kal’ projesinin ikinci toplantısı İstanbul’da yapılacak.

Rıza, bağımlılıkla mücadele projesinde

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından, madde bağımlılığı ile mücadeleye destek vermek amacıyla düzenlenen ‘Sporda Kal Güvende Kal’ projesinin ikinci toplantısı İstanbul’da yapılacak.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
79 Okunma
Rıza, bağımlılıkla mücadele projesinde

Projede hemşerimiz milli gururumuz Rıza Kayaalp de görev alacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılacağı programın moderatörlüğünü Ersin Düzen yapacak. Televizyon sunucusu Müge Anlı, milli sporcularımız Şahika Ercümen, Rıza Kayaalp, sanatçı Ferman Akgül ve alanında uzman Bettina Koperman'ın katılımlarıyla düzenlenecek program, yarın Cevizlibağ’daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Programda ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitimli köpekleriyle kısa bir gösteri sunacak. 600 üniversite öğrencisinin katılımıyla saat 15.00’de düzenlenecek programda, gençleri madde bağımlılığı başta olmak üzere sigara ve alkolün sağlığa olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirmek, madde bağımlısı gençlerin yaşadıkları sorunlar ve kötü koşullarla ilgili gençlere uyarıcı mesajlar verecek haber ve programlar hazırlanmasına ve medya desteğinin de sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak amaçlanıyor.Sporla Kal Güvende Kal’ Projesi, madde ve madde bağımlılığı ile aktif olarak mücadele eden ekiplerle, bu ürünlerin hedefi durumundaki gençleri bir araya getirerek, sorulara cevap bulmak ve yeni mücadele formüllerini ortaya koymayı hedefliyor.  Çocuklar ile gençlerin madde ve madde bağımlılığına karşı dikkatli olmalarını sağlamayı, uyarmayı, farkındalık yaratarak bilinçlendirilmelerini sağlamayı ve maddeye hayır yetisini kazandırmayı amaçlayan projenin bir diğer hedefi de madde ve madde bağımlılığına karşı hayır diyebilecek bilinç düzeyi yüksek gençler için bağımlılık hakkında bilgilendirmeyi yaparken, aynı zamanda sporun gücünden yararlanarak gençlere spor alışkanlığı kazandırmak. Gençlerin spor yapmaya teşvik edilerek, madde ve madde bağımlılığından uzak kalması sağlanmaya çalışılırken, madde kullanmaya başlamış gençlere ve ailelerine de bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu mesajı verilerek, bağımlı gençlerin tedavi olması ve tedavi sonrası rehabilitasyon aşamasında sporla topluma kazandırılmasının sağlanması de projenin hedefleri arasında.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
GENÇLER YARIŞTI
GENÇLER YARIŞTI
Satrançta Çekerek üstünlüğü
Satrançta Çekerek üstünlüğü
Çiğdemlispor kuruldu
Çiğdemlispor kuruldu
Sungurlu zirveyi bırakmıyor
Sungurlu zirveyi bırakmıyor
Sorgun’da Ordu hazırlıkları
Sorgun’da Ordu hazırlıkları
U16’da koltuk Yemenoğlu’nun
U16’da koltuk Yemenoğlu’nun

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim