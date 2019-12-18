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Ritim Tekstil’den forma desteği

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına forma desteğinde bulunan Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, forma ve eşofmanları yönetime teslim etti.

Ritim Tekstil’den forma desteği

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına forma desteğinde bulunan Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, forma ve eşofmanları yönetime teslim etti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Ritim Tekstil’den forma desteği

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde düzenlenen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kulüp Başkanı Musa Saydam, Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, Antrenör Enis Atmaca ve bazı sporcular katıldı. Hentbol branşında İkinci Lig’de Yozgat’ı temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına karınca kararınca destekte bulunduklarını söyledi. Sporu seven bir insan olarak şimdilik kız takımına forma ve eşofman desteğinde bulunduklarını vurgulayan Laçin, kız takımının bu sezon şampiyon olarak Birinci Lige yükseleceğine inandığını ifade etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise Yozgat’ı temsilen Kadınlar İkinci Ligi’nde kurumları bünyesinde bulunan kız takımının mücadele ettiğini dile getirdi. Yozgat’ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu bildiğinin altını çizen Neşeli, ‘’Özelde bizlere Ritim Tekstil firması forma ve eşofman desteğinde bulunduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerine iş hayatında başarılar diliyorum ve bize maddi ve manevi destek oldukları için büyük mutluluk duymaktayım. Halkımız ve iş adamlarımız bizleri desteklediği sürece ben inanıyorum ki çocuklarımız daha moral ve motivasyonları yüksek olarak maçlara çıkacaklar. Çocuklarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de çocuklarımızın yanında ve destekçisiyim’’ dedi.  Kulüp Başkanı Musa Saydam ise kendilerine maddi ve manevi olarak destek olan Ritim Tekstil’e ve müdürü Turan Laçin’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, yaptırdığı forma ve eşofmanları sporculara teslim ederken, İl Müdürü Abdullah Neşeli ise Laçin’e teşekkür plaketi taktim etti. 
 

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Ritim Tekstil’den Forma Desteği
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