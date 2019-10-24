RiTiM TEKSTiLDEN DESTEK

Zara, Bershka, Pull&Bear, Next, Defacto ve LC Waikiki gibi bir çok dünyaca ünlü firma ile çalışan Ritim Tekstil, sezon öncesinde Yozgatspor’un maç formalarını yaptırmıştı. Şimdi de Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının formalarını yaptırırken, imkanlar ölçüsünde de maddi destek olmayı planlıyor. Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, Yozgat’a 5 yıldır faaliyet gösteren Ritim Tekstil firmasının her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu söyledi. Kendisinin de eski bir sporcu olduğunu vurgulayan Laçin, ‘’Tamamı Yozgatlı kızlardan oluşan ve aralarında Sevgi evlerinde barınan, devlet yardımı alan çocuklarında bulunduğu Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına destek vermek için amacıyla formalarını yaptırma sözü verdik. İmkanlar ölçüsünde de maddi destekte bulunmaya gayret göstereceğim. Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettiği ikinci ligde başarılı olmuş Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu senede bizlerin desteği ve Allah’ın izniyle birinci lige çıkmasını temenni ediyoruz’’ dedi.