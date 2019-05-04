Ringde heyecan sürüyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda kurulan iki tane boks ringinde sporcular birbirlerine üstünlük kura bilmek için çaba sarf ediyorlar. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalara Türkiye genelinde 290 sporcu katıldı. Pazartesi günü tamamlanacak olan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek. Önceki gün düzenlenen açılış seremonisi ile başlayan müsabakalar öncesinde sporculara hitaben bir konuşma yapan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat’ta ilk kez Boks Şampiyonası düzenlendiğini söyledi. Bundan dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Parlak, Yozgat'ın artık spor için bir cazibe merkezi haline geldiğini dile getirerek. Müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dileğinde bulundu.